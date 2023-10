Il consiglio comunale di Caivano sciolto per infiltrazioni camorristiche

Nominati tre commissariati

Il governo ha deciso lo scioglimento per camorra del consiglio comunale di Caivano, comune della provincia di Napoli. Nominati tre commissari.

La decisione è stata assunta anche a seguito di un’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli su presunti legami tra esponenti dell’amministrazione comunale e un clan del territorio. La scelta è avvenuta anche in seguito agli arresti della scorsa settimana che hanno coinvolto ex consiglieri ed ex assessori del comune di Caivano.

Gli ex amministratori avrebbero favorito in appalti imprenditori vicini alle organizzazioni criminali della zona in cambio di tangenti.