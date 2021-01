E’ ufficiale: de Magistris candidato presidente della Regione Calabria

L’annuncio ufficiale dell’ex Pm

E’ ufficiale. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris si candida alla presidenza della Regione Calabria. “Mi candido a presidente della Regione Calabria” – ha annunciato l’ex Pm.

Dopo settimane di indiscrezioni, trattative, inviti alla candidatura da parte del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia e del consigliere comunale di Reggio Calabria, Saverio Pazzano, De Magistris ha deciso di scendere in campo ufficialmente. Con il primo cittadino campano il suo movimento, deMa, il Movimento per l’Equità Territoriale e, con molta probabilità, le liste di Carlo Tansi.

E’ in Calabria de Magistris, dove, al momento, si dovrebbe votare l’11 aprile. de Magistris, nell’arco della giornata, sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell’avvio della campagna elettorale.

Non è chiaro se de Magistris sarà chiamato anche a dimettersi da sindaco di Napoli non appena si aprirà ufficialmente la campagna elettorale calabrese. Così come non è affatto chiara la posizione del centrosinistra. Cosa farà il Pd? E i Cinquestelle seguiranno tutti la candidatura del sindaco di Napoli e la faranno propria?