San Tammaro, giornata del donatore: massiccia partecipazione dei cittadini

Con un solo silenzioso gesto hanno dato una speranza a chi ne ha bisogno.

In questo periodo di emergenza è più che mai importante donare il sangue. Ed oggi l’Avis era presente nel Comune di San Tammaro, in provincia di Caserta nell’ambito della giornata del donatore. Registrata una massiccia partecipazione di cittadini che hanno dato il loro contributo. Ancora un risultato significativo per il Centro Trasfusionale “Giorgio Lubrano” di Aversa diretto da Saverio Misso, efficace il contributo della Casa del Donatore di Aversa, presieduto da Enrico Sangiovanni. Soddisfatti i rappresentanti del governo cittadino presenti all’iniziativa, il Sindaco di San Tammaro Ernesto Stellato, il vice sindaco Gennaro Borrozzino, la delegata alla Protezione Civile Cecilia Natale, l’assessore al decoro urbano, attività produttive e sviluppo Angela Valletta. Soddisfatto il primo cittadino Stellato per la risposta generosa dei cittadini all’appello per l’emergenza sangue, dovuto alla paura dei cittadini di uscire di casa per recarsi nei centri trasfusionali, un gesto fondamentale per salvare tante vite umane. Il sindaco ha ringraziato i volontari, gli organizzatori, le associazioni, i cittadini-donatori. Quando si dona il sangue si dona tutto se stessi, perché il sangue è presente in tutti. gli organi del nostro corpo, come la linfa per le piante, è l’elemento che simboleggia l’uomo nella sua interezza, nel suo essere. La prima donatrice della giornata è stata la responsabile della segreteria comunale Carmela Simeone. Un ruolo efficace per l’organizzazione dell’evento è stato assunto dalla delegata alla cultura e alla comunicazione, Teresa Santillo orgogliosa e soddisfatta per il contributo solidale dei concittadini. Una grande giornata di impegno civico. ll sangue donato dai cittadini di San Tammaro servirà a salvare vite e questo li rende piccoli grandi eroi del nostro tempo e della nostra società, con un solo silenzioso gesto hanno dato una speranza a chi ne ha bisogno. E lo hanno fatto in maniera concreta, vera ed ammirevole: un esempio per tutti, per i più giovani. Un esempio per tutti, l’impegno dell’amministrazione comunale di San Tammaro.