Campania, il governatore De Luca: “Assumeremo tutti gli operatori socio-sanitari che sono nelle graduatorie”

Il presidente ha visitato il cantiere per la realizzazione della Casa di Comunità e la Centrale Operativa Territoriale

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca oggi a Caivano, in provincia di Napoli, per visitare il cantiere dove sono in corso di realizzazione La Casa di Comunità e la Centrale Operativa Territoriale.

“Qui a Caivano è aperto il cantiere per una centrale operativa territoriale, e a breve partiranno i lavori per una casa di comunità e un ospedale di comunità. Quello che sentiamo invocare a livello nazionale, come la medicina territoriale, gli ospedali vicini ai cittadini e ai quartieri. Qui lo avremo, e sarà una svolta in termini di civiltà e di servizi che offriamo a Caivano.

Il presidente De Luca, poi ha fatto riferimento, per quanto concerne la sanità, all’altro ospedale del circondario, quello di Giugliano in Campania. “Aprirà entro l’estate – ha sottolineato – ed è un investimento importante di 70 milioni di euro“.

Il governatore annuncia nuove assunzioni. “Assumeremo tutti gli operatori socio-sanitari che sono nelle graduatorie e faremo tutto quello che ci è consentito in un contesto di legalità e in base alla risorse disponibili” – ha detto, rispondendo ai cronisti – Abbiamo già stabilizzato migliaia di Oss, infermieri e medici. Credo di poter tranquillizzare anche gli operatori socio sanitari, daremo loro risposte positive” – ha aggiunto.

Il governatore non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti sulle competitività delle liste per le Europee messe in campo dal Pd, ma ci ha tenuto a dare un consiglio. “Sulle questioni di politica politicante – ha affermato – non dico niente, non è mio mestiere, ma a tutti quelli che vogliono presentarsi come forza progressista dico solo che la politica comincia dalla terra, dalla gente in carne ed ossa, dai problemi concreti e non dalle chiacchiere; questo è un lavoro più faticoso, che richiede tempo e impegno, ma questa è la politica vera che cambia la realtà e soprattutto le coscienze. Tutto il resto è tempo perso” – ha concluso.