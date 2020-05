Campania: De Magistris telefona De Luca

L’annuncio in un’intervista a ‘L’aria che tira’ su La7

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il governatore della Campania Vincenzo De Luca si incontreranno nelle prossime ore per gestire insieme la fase 2 e valutare le condizioni per un’alleanza elettorale in vista delle prossime elezioni regionali. Un contatto telefonico è avvenuto nelle ultime ore. “Io e De Luca ci siamo sentiti stamattina. È stata un conversazione molto importante e credo che sia giusto così: una cosa sono le differenze politiche che ci dividono, altro è quello che ho sempre auspicato, cioè il dialogo istituzionale. Ci siamo detti che presto ci incontreremo” – ha annunciato il sindaco partenopeo confermando, in un’intervista a ‘L’aria che tira’ su La7, che a breve incontrerà De Luca.