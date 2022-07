Campania, De Luca contro il ministro della Salute Speranza: “non esiste”

“L’ultima testimonianza dell’inesistenza del Ministero l’abbiamo avuta a fine giugno, data di scadenza dei contratti a tempo determinato dei medici e degli infermieri delle Usca(Unità Speciali di Continuità Assistenziale), unico presidio rimasto sul territorio. Il ministero della salute era in ferie, neanche una parola e dunque ci siamo dovuti fare carico come Regione della questione”

Duro attacco del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca al ministro della Salute Roberto Speranza. Il siluro arriva in mattinata durante il suo intervento a “Laboratorio sanità 20/30” una due giorni in cui Agenas e istituzioni si confrontano sui temi della salute e, in particolare, della pandemia.

“Il ministero della Salute – ha detto De Luca – non esiste. Tra il ministero della Salute e la realtà concreta c’è lo stesso rapporto che esiste tra una cartomante e l’astrofisica“. “L’ultima testimonianza dell’inesistenza del Ministero – ha aggiunto – l’abbiamo avuta a fine giugno, data di scadenza dei contratti a tempo determinato dei medici e degli infermieri delle Usca(Unità Speciali di Continuità Assistenziale), unico presidio rimasto sul territorio. Il ministero della salute era in ferie, neanche una parola e dunque ci siamo dovuti fare carico come Regione della questione perchè se avessimo contato sul ministero avremmo smantellato l’unico presidio. E’ una cosa sconvolgente ma siamo in un Paese in cui le cose concrete, i fatti non esistono”.