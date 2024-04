Campania, consigliere Muscarà presenta interrogazione a De Luca: “chiarezza sui corsi di formazione manageriale regionale”

La figura del middle manager non risulta essere presente in nessuna azienda del servizio sanitario regionale

Corsi di formazione manageriale regionale nell’occhio del ciclone in Campania. Significativa l’interrogazione presentata dalla consigliera regionale Maria Muscarà al presidente della Regione Vincenzo Campania.

“Ho ricevuto tantissime segnalazioni negli ultimi giorni da diversi lavoratori, in quanto non ci risulta chiara assolutamente l’approvazione e l’iscrizione dei partecipanti ai corsi di formazione manageriale regionale, previsti dal PNRR, secondo il decreto dirigenziale 225 del 15 marzo 2024, sullo Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del servizio sanitario e non solo – ha dichiarato la consigliera indipendente Muscarà – Per questo ho presentato un’interrogazione a risposta scritta, si tratta di professioni di rilievo, ma che poco hanno di chiaro: ad oggi la figura del middle manager non risulta essere presente in nessuna azienda del servizio sanitario regionale; quindi, tale decreto preannuncia la nascita di un nuovo incarico professionale, ma su quali basi mi domando? Inoltre, il decreto dirigenziale in questione presenta un allegato composto da un elenco di professionisti. Stiamo parlando di 4.500 professionisti, per una spesa pro-capite di 4 mila per partecipante, ed un totale di spesa di 18 milioni di euro. Per questo nell’interrogazione ho chiesto, quando è stato emanato il bando di partecipazione per questa tipologia di formazione, e visto che la formazione è indetta per il personale con titoli da middle manager, quanti di essi sono in possesso di tale titolo, ma soprattutto quale strumento è stato adottato per la scelta di tali professionisti” – ha concluso la consigliera Muscarà.

