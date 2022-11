Campania, consigliera Muscarà: “fallito il regime dei tetti di spesa per i malati oncologici”

Presentata una interrogazione al presidente De Luca

L’eclettica e combattiva consigliera regionale Maria Muscarà a tutto campo sui tetti di spesa sanitari. Presentata una articolata interrogazione consiliare al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. “Ho chiesto al piresidente della Giunta Regionale quali altre azioni sono susseguite dopo l’emanazione della delibera 470/2022, nata durante l’audizione tenutasi il 23 giugno in Commissione Sanità con la dr.ssa Manuela Dell’Unto, promotrice della raccolta di 86 mila firme e di associazioni di pazienti – dichiara la consigliera Maria Muscarà – I malati oncologici vanno seguiti e monitorati costantemente, ma in questa Regione si fa sempre più fatica soprattutto da quando è in vigore il regime dei Tetti di spesa, ma i fondi si esauriscono dopo pochi giorni ogni mese, costringendo i malati a rivolgersi ai privati per esami costosissimi. All’incontro del 23 giugno ci fu un “parziale” accordo relativo alla gestione dei pazienti oncologici nella nostra regione, per visite ed esami diagnostici e prelievi in regime pubblico, ossia quella di garantire al malato oncologico, durante le sue cure, una sua “presa in carico” con percorsi di indagine diagnostica e prelievi pre-chemio in regime di “day service” presso la struttura a cui si è affidato. Ad oggi – continua la consigliera – dopo aver anche saputo che i fondi per i Tetti di spesa sono terminati fino a fine anno, poco sappiamo circa il prosieguo di tale accordo, solo che i nostri malati sono ancora costretti a partire con un “treno della speranza” o ad affidarsi ai privati”.