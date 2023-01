Calcio serie A, Salernitana Il tecnico alle 15 ha ripreso gli allenamenti al Mary Rosy

Il DS: “Tutti insieme affrontiamo uniti un campionato difficile”. Alle 16:00 diretta Zoom di Iervolino

In mattinata, dopo due notti di riflessioni e d’intensi contatti con i tecnici in lista, il presidente Iervolino, quindi, ha deciso di ripartire ancora con Davide Nicola che ha già ripreso gli allenamenti al Mary Rosy con tutta la squadra.

A conferma di ciò c’è anche la nota firmata dal direttore sportivo Morgan De Sanctis:

“Intendo esprimere la mia più profonda soddisfazione per il rientro del mister Davide Nicola alla guida della squadra. La Direzione Sportiva come ha sempre fatto, continuerà ad affiancare l’area tecnica dando tutto il supporto necessario per rendere la SALERNITANA più forte e competitiva. Tutti insieme affrontiamo uniti un campionato difficile, pieno di insidie per raggiungere compatti i traguardi che merita il Club, tutti i suoi i tifosi e la città di Salerno”.

Inoltre è attesa, per le ore 16:00, la diretta Zoom del Presidente granata, il quale terrà una conferenza stampa in cui spiegherà ai giornalisti le dinamiche di queste frenetiche ore, in proseguimento alle due note già emanate dal tecnico Nicola e il Ds De Sanctis.