Boato nella notte, sisma sveglia la zona flegrea

Epicentro a Pozzuoli, magnitudo 2.9 ma profondità di appena 2 km. Tantissimi cittadini destati di soprassalto tra i comuni limitrofi e i quartieri di Napoli ovest

Un boato nella notte ha svegliato numerosi cittadini della zona flegrea, alle 2.50. I sismografi dell’osservatorio Vesuviano hanno registrato un sisma di magnitudo 2.9, con epicentro a Pozzuoli. Di appena 2 km la profondità, tale da giustificare la forte scossa, avvertita da gran parte della popolazione. In allarme anche gli abitanti dei quartieri di Napoli ovest, tra Bagnoli, Fuorigrotta, Bagnoli e Soccavo, molti dei quali si sono destati di soprassalto. Il sisma è stato avvertito anche a Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano,

Calvizzano e Qualiano. In molti si sono riversati sui social network, cercando notizie. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.