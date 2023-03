Benevento, premiata Comune Plastic free

Il riconoscimento per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, la città di Benevento è stata premiata come Comune Plastic Free.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Sala del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, dove sono stati insigniti del riconoscimento, assegnato dall’associazione PlasticFree Onlus, i Comuni che si sono distinti per aver adottato buone pratiche nel contrasto all’uso della plastica usa e getta e hanno adottato misure concrete a favore della sostenibilità ambientale e della tutela dell’habitat.

La valutazione si basa infatti su criteri come la lotta contro gli abbandoni illeciti, le campagne di sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani e le attività virtuose realizzate nel comparto green.

Nel capoluogo emiliano, in rappresentanza dell’amministrazione Mastella, a ritirare il premio l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa.

Queste le sue dichiarazioni alla ricezione del premio:

“Sono orgoglioso che il Comune di Benevento per la seconda volta abbia ottenuto questo prestigioso riconoscimento: puntare sulla qualità dell’ambiente urbano e favorire la cultura della sostenibilità ambientale è oggi fondamentale per ogni amministratore responsabile. Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per avermi concesso questo onore e aver condiviso sempre un’idea di città pulita, moderna e smart. Ci siamo riusciti ancora grazie alla collaborazione con cittadini, associazioni e movimenti e grazie al legame insostituibile con Asia, cui va un particolare ringraziamento.”

Alessandro Rosa

Infine, l’assessore Rosa ha così concluso:

“Così come siamo grati a Mauro Cespa, delegato PlasticFree per le province di Benevento e Avellino, per la preziosa vicinanza e la costante collaborazione. Continueremo ad adottare politiche di riduzione dell’impatto ambientale e di salvaguardia del nostro patrimonio naturale e paesaggistico“.