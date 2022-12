Bacoli, un altro morto sul lavoro: si ribalta catamarano. Meccanico muore a 35 anni

L’operaio era dipendente di Barbato Cantieri di Pozzuoli

Incidente mortale sul lavoro in provincia di Napoli. Pasquale Corsaro 35 anni, meccanico di Barbato Cantieri di Pozzuoli è morto tragicamente dopo che il catamarano offshore sul quale viaggiava si è ribaltato a Bacoli, al largo del porto di Baia. Un’altra persona è rimasta ferita nell’incidente.

Le due persone a bordo del natante erano in mare per “testare” il natante per conto di Barbato Cantieri, cantiere nautico.

Diversi testimoni sul porticciolo di Baia hanno assistito alla scena. Il catamarano è stato sequestrato. A portare i primi soccorsi una barca privata che si trovava in zona. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto di Pozzuoli.