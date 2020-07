Avellino, dirigente Asl si aumenta lo stipendio fino a 42 mila euro mensili. Denunciato

Nella truffa sono coinvolti anche due dipendenti amministrativi, ritenuti complici del medico

Denunciato per truffa aggravata un dirigente medico dell’Asl di Avellino. Si era aumentato lo stipendio fino ad incassare in un mese ben 42 mila euro. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza irpina, coordinate dalla locale Procura. Il professionista è stato anche raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta della Procura. Nella truffa sono coinvolti anche due dipendenti amministrativi della Asl, ritenuti complici del medico, a cui sono stati sequestrati sui rispettivi conti correnti oltre 30 mila euro. Nel 2018, a conclusione della prima fase delle indagini, ai tre vennero sequestrati beni mobili, immobili e contanti per 452 mila euro. Complessivamente i tre hanno intascato indebitamente dalla Asl una somma superiore a 861 mila euro. Il dirigente medico, avendo accesso diretto al software gestionale dell’Azienda sanitaria, inseriva dati su presenza e indennità falsi. Con lo stesso sistema, il dirigente creava posizioni retributive gonfiate a favore degli altri due indagati che ricevevano il denaro su appositi conti correnti.