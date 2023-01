Ascea Marina, terremoto magnitudo 3.1

Alle 14:17 scossa sismica lungo la costa cilentana.

Il sisma avvenuto lungo la costa cilentana alle 14.17 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia .

Si è avvertito nel mare antistante Ascea, a circa quattro chilometri dalla terraferma ad una profondità di circa 312 Km .

Non si segnalano problemi a persone o cose in quanto non è stata chiaramente avvertita dalla popolazione.

Casal Velino, Pisciotta, Pollica e Castelnuovo Cilento i comuni più vicini all’epicentro.

Gli esperti dicono che il tutto rientra nella normale attività tellurica che si registra quotidianamente nei paesi del bacino del Mar Mediterraneo.