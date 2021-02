Amalfi, frana un costone roccioso

E’ avvenuto poco prima delle 10 sulla statale 163

E’ avvenuto poco prima delle 10 il crollo di un costone roccioso che ha invaso la strada e il lungomare nella zona La Marinella. L’imbocco del tunnel è stato di fatto serrato dai massi e dal terreno caduto. Sono in corso i rilievi e scavi per tentare di capire se ci siano o meno persone restate coinvolte dal crollo. Al momento non risultano feriti. Il traffico sulla statale Amalfitana è stato chiuso e le auto deviate verso altre zone della costiera.

“Quattro abitazioni sono isolate perché crollato viottolo di accesso alle case – spiega il sindaco Daniele Milano – I vigili del fuoco stanno intervenendo per liberare le famiglie . Il materiale franato è arrivato fino al lungomare. Abbiamo attivato la catena di emergenza”