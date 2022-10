Afragola, Coop “rossa di vergogna”: senza lavoro 140 lavoratori

Oggi bloccati per protesta gli accessi del centro commerciale “Le Porte di Napoli”

Sul piede d guerra i 140 lavoratori e lavoratrici di Ipercoop di Afragola(Napoli). Questa mattina hanno promosso un picchetto davanti al centro commerciale “Le Porte di Napoli” bloccando ogni via d’accesso per protestare contro la decisione assunta dai vertici aziendali chiudere la struttura. Una singolare e significativa contraddizione per la Coop che da sempre si vanta di essere un’azienda che attua l’etica e responsabilità sociale e rispetta i diritti dei lavoratori. Gravissime le responsabilità del sindacato che non ha mai mantenuto una funzione indipendente dal mondo delle sedicenti “cooperative rosse”.

La prima apertura del centro commerciale di Afragola è avvenuta nel 1999. Poi, dopo anni, i primi segnali di crisi. La riduzione del personale, oggi ridotto a 140 unità. Infine, la cessione a una società che ha rilevato anche altri punti vendita in regione legato al marchio storico della Lega delle Cooperative.

Gli altri negozi sono stati ceduti, su questo sembra esserci un veto da parte della Coop che resta proprietaria delle mura.

CiCre