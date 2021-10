A Napoli in corteo i sindacati indipendenti: “No Green Pass, contro aumento luce e gas”

Bloccati accessi al Porto e all’Autostrada

Oggi giornata di sciopero generale nazionale indetto dal Si Cobas, Cobas e Cub, contro le decisioni assunte dal governo Draghi. Cortei organizzati in tutta Italia. A Napoli i manifestanti, dopo aver bloccato questa mattina gli accessi al Porto e all’autostrada, si sono dati appuntamento in piazza Mancini e si sono recati in corso Umberto I. In testa al corteo due striscioni che recitano “Contro governo Draghi e Confindustria Sciopero generale” e “No Aumento Luce e Gas, No Green pass, No licenziamenti”.

Lo sciopero è riuscito nel settore dei trasporti. Chiuse le funicolari centrale e Chiaia, regolare quella di Montesanto, così come la linea 1 della metro, ad eccezione della stazione IV Giornate che è chiusa al pubblico.