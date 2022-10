Villaricca, edificio in bilico per una voragine: evacuate sei famiglie

Non si registrano feriti

Cede un tratto di strada a Villaricca, in provincia di Napoli. Seriamente compromessa la stabilità di un edificio in Via Palermo al civico 72.

La voragine profonda e di ampie dimensioni si è aperta con un boato intorno alle 4 di questa mattina.

Le famiglie che vivono nel fabbricato, uscite prontamente dalle abitazioni, si sono messe al sicuro in strada. Grande spavento ma – per fortuna – non c’è stato alcun ferito.

Sei i nuclei familiari sgomberati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia Municipale, i Carabinieri e la Protezione civile.

I tecnici delle compagnie di gas ed elettricità e del Comune stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e il fabbricato, in bilico dopo il cedimento.