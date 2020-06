Napoli,vertenza lavoro: ancora in piazza i disoccupati del ‘Movimento 7 Novembre”

Inutile l’incontro tenutosi con il capo di gabinetto

Continuano le iniziative di lotta dei disoccupati del Movimento 7 Novembre e dei lavoratori della manutenzione stradale. Un presidio e blocchi stradale sono stati promossi davanti alla sede di Città Metropolitana (ex Provincia) in piazza Matteotti. Una delegazione ha occupato simbolicamente per alcune ore la “stanza Borsellino” per l’assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione in merito alla vertenze sul lavoro aperte da mese. Inutile l’incontro tenutosi con il dirigente e il capo di gabinetto di Città Metropolitana.