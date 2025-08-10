Un negoziato sbilanciato: l’Europa tra dipendenze strategiche e necessità di accordo

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Il recente negoziato tra Unione Europea e Stati Uniti, al di là delle dichiarazioni ufficiali, si è svolto in un contesto asimmetrico, dove la capacità di influenza e la postura strategica delle parti apparivano profondamente diseguali. Non si tratta soltanto di differenze di peso economico, ma di un quadro complesso in cui la sicurezza militare, la dipendenza tecnologica e la gestione del rischio politico si intrecciano in modo da condizionare, in partenza, i margini di manovra negoziale.

Per comprendere appieno la dinamica, occorre collocare questo confronto all’interno di una cornice più ampia. Da un lato, Washington ha consolidato, negli ultimi decenni, un ruolo di “fornitore globale” di sicurezza, soprattutto nei confronti degli alleati europei. Dall’altro, l’UE si trova in una fase storica in cui le proprie capacità autonome di difesa, sebbene in crescita, restano insufficienti per fronteggiare scenari di crisi ad alta intensità, come dimostrano le preoccupazioni legate alla guerra in Ucraina.



La dipendenza militare

Il primo elemento di asimmetria risiede nella dimensione militare. Gli Stati Uniti possiedono una potenza militare senza eguali nel blocco occidentale e, di fatto, restano il principale garante della sicurezza europea in caso di escalation con la Federazione Russa. La stragrande maggioranza degli analisti di difesa concorda nel ritenere che, allo stato attuale, i Paesi membri dell’UE non sarebbero in grado di sostenere autonomamente una risposta efficace a un’aggressione russa su larga scala. Questa consapevolezza si traduce, inevitabilmente, in un peso politico significativo per Washington al tavolo negoziale: chi può garantire la sopravvivenza strategica ha un capitale di influenza difficilmente bilanciabile.

La dipendenza tecnologica

Il secondo pilastro di questa sproporzione riguarda la sfera tecnologica. L’economia europea è ormai intrecciata, in modo strutturale, con l’ecosistema digitale statunitense. Le principali piattaforme di cloud computing, i grandi operatori del web, i sistemi operativi dominanti, gran parte delle infrastrutture di intelligenza artificiale e i nodi critici delle telecomunicazioni sono, direttamente o indirettamente, controllati da aziende americane. Questa dipendenza non si limita all’uso di prodotti e servizi, ma si estende alla capacità di innovazione, alla gestione dei dati e alla definizione degli standard tecnici, ponendo l’UE in una posizione di vulnerabilità strategica e negoziale.

La pressione politica e il “Liberation Day”

Il terzo fattore si lega al clima politico successivo al cosiddetto “Liberation Day”, ovvero la data in cui è stata definita l’entità dei dazi americani. L’annuncio ha generato un immediato senso di urgenza tra i leader europei, molti dei quali hanno espresso, quasi all’unisono, la volontà di raggiungere un’intesa “a quasi ogni costo” pur di scongiurare una guerra commerciale con Washington. Tale orientamento politico, pur comprensibile nell’ottica di proteggere i settori industriali più esposti, ha inevitabilmente indebolito la leva negoziale europea, segnalando alla controparte una disponibilità a concessioni preventive.

Le implicazioni strategiche

L’insieme di questi tre elementi – dipendenza militare, subordinazione tecnologica e pressione politica interna – compone un quadro di negoziazione fortemente squilibrato. In termini di teoria delle relazioni internazionali, si potrebbe parlare di un “negoziato vincolato”, dove la parte più debole accetta, consapevolmente, un risultato subottimale per preservare interessi considerati vitali. Questa dinamica non è nuova nella storia europea, ma oggi si manifesta in un contesto di interdipendenza globale in cui i margini di autonomia strategica sono ridotti.

Per l’UE, il tema non è soltanto quello di gestire il risultato di questo singolo negoziato, ma di interrogarsi su come ridurre le proprie vulnerabilità sistemiche. Investire nella difesa comune, accelerare l’adozione di tecnologie europee, rafforzare il mercato interno dei dati e sviluppare standard industriali condivisi sono obiettivi che, da tempo, figurano nelle agende politiche di Bruxelles, ma che richiedono un salto di volontà politica e coesione tra Stati membri.L’esito del negoziato con Washington non deve essere letto soltanto in termini di vantaggi o svantaggi immediati, ma come un indicatore dello stato reale della sovranità europea. Una sovranità che, se non rafforzata, rischia di restare condizionata da dipendenze esterne tali da trasformare ogni futura trattativa in un esercizio di adattamento più che di confronto.

Giovanni Di Trapani