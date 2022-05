Toscana, Tirrenia: scopre che lo stage al bar non è retribuito, lavoratrice si arrabbia e distrugge i posacenere del locale

A quanto pare non sarebbe stata adeguatamente informata sull’inquadramento lavorativo.

Una ragazza toscana venuta a conoscenza che il suo tirocinio era gratuito e, per questo, in uno scatto d’ira, ha danneggiato alcuni posaceneri del bar in cui ha prestato la propria attività lavorativa. E’ accaduto in un bar a Tirrenia. Sul posto gli agenti di polizia allertati dalla titolare dell’esercizio.





Una volta sul posto, però, la ragazza si era già allontanata dal locale. Non essendoci stati danni a persone, gli agenti hanno provveduto a informare la titolare sulla possibilità di sporgere querela. A quanto pare la lavoratrice non sarebbe stata adeguatamente informata sull’inquadramento lavorativo.

Un altro episodio di vessazioni e arroganza padronale. Vessazioni e arroganza che subiscono ogni giorno migliaia di giovani, vittime di padroni e padroncini di ogni risma e delle leggi approvate negli ultimi 20 anni dai governi di centro destra e di centro sinistr che hanno avallato sfruttamento e ingiustizia sociale.

Gli stage in un’azienda dovrebbe favorire la formazione e l’acquisizione di conoscenze professionali, Nella realtà si sono trasformati in strumenti che legittimano lo schiavismo sul lavoro. Il lavoro gratuito è uno strumento di denigrazione e di dominio delle persone che fa rivoltare lo stomaco.

Ciro Crescentini