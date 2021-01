Siracusa, dottoressa vaccinata una settimana fa: oggi è positiva al Coronavirus ed è stata ricoverata

Nei giorni scorsi, si era recata a bordo di un pullman, insieme ad un primo gruppo di persone facenti parte del personale sanitario a Palermo per la somministrazione delle dosi di vaccino

Notizia preoccupante arriva dalla Sicilia: E’ risultata positiva al coronavirus meno di una settimana dopo aver ricevuto una dose di vaccino Pfizer. Ad essere positiva è Antonella Franco, dirigente del reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa, che si è sottoposta a tampone dopo aver ricevuto il siero ed è risultata contagiata. Attualmente è ricoverata proprio nel reparto che dirige.

Nei giorni scorsi, si era recata a bordo di un pullman, insieme ad un primo gruppo di persone facenti parte del personale sanitario di Siracusa, a Palermo per la somministrazione delle dosi di vaccino. Ora si teme che anche le altre persone a bordo, ora, possano risultare contagiate.

Le autorità sanitarie locali sono al lavoro per verificare se la dottoressa, prima di mettersi in viaggio, avesse contratto il virus e se fosse stato di recente sottoposto al tampone, magari asintomatico. Le attenzioni sono adesso per le persone entrate in contatto con lei, tra cui quelli che erano insieme a lei a bordo del pullman per la trasferta a Palermo, e gli altri che ha incontrato nel corso delle procedure per le vaccinazione.

Restano però tantissimi dubbi sollevati da questa vicenda.

CiCre