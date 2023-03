Sanità: anche la Corte dei Conti boccia De Luca

Smentito quotidianamente dai fatti il mito della vantata efficienza

La Corte dei Conti boccia la gestione della sanità in Campania.

E’ quanto emerge in merito alla relazione del procuratore regionale facente funzioni della Corte dei Conti della Campania, incentrata sullo stato della sanità, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra la Regione e il settore sanitario privato.

Ben 40 milioni sarebbero potuti andare in fumo – sostiene la procura amministrativa – se non fossero intervenuti i giudici contabili.

A tal proposito, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Sanità della Camera, dichiara:

“Ormai De Luca non ha più alibi. Il governatore può raccontare ciò che vuole nei suoi monologhi ma saranno sempre i fatti a smentirlo. E, in questo caso, sono stati i giudici contabili a smascherare la favola della vantata efficienza della sanità in Campania, anche durante la pandemia. Il suo fallimento amministrativo e politico, con solo sprechi e inefficienza, è sotto gli occhi di tutti. De Luca non fugga dalle sue gravi responsabilità e ne tragga le conseguenze”.

Imma Vietri

In giornata, anche il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania, il Senatore Antonio Iannone ha così commentato a riguardo:

“De Luca dimostra sempre che o non sa spendere o spende male. Dopo la bocciatura per la mancata finalizzazione dei fondi europei arriva anche la reprimenda della Corte dei Conti. Il mito della vantata efficienza è smentito quotidianamente dai fatti. Il suo fallimento è conclamato dalla matematica che non è un’opinione. È tempo che si faccia da parte”.