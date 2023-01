Salerno, governo a difesa sovranità alimentare

Imma Vietri (FdI) lo dichiara a Guida Bio Vino 2023

Sabato, 14 gennaio 2023

A margine della nuova edizione della Guida Bio Vino 2023, a Salerno, dove ha portato i saluti istituzionali del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e della foresta Francesco Lollobrigida, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri ha dichiarato:

“Il Governo Meloni, attraverso l’impegno del ministro Lollobrigida, è al lavoro sulla difesa della sovranità alimentare per tutelare prodotti di qualità come il vino italiano.

Quella di oggi è una splendida iniziativa che mira a valorizzare la viticoltura biologica e sostenibile, concepita con l’idea di preservare la natura e rispettare la salute.

L’Italia è una superpotenza della qualità e il vino è la strada che ci apre tante porte.

Il Governo Meloni vuole sostenere ancora di più il settore per il nostro export oltre che per il nostro mercato interno, realizzando un rapporto virtuoso con tutti coloro che operano nel settore e che hanno aperto già tante strade, magari senza aver avuto un giusto supporto dai governi precedenti“.

In merito alla decisione dell’Irlanda, avallata dalla Commissione UE, di dichiarare il vino come nocivo per la salute, Vietri ha sottolineato:

“Il ministro Lollobrigida è stato chiaro: l’Italia continuerà ad opporsi in ogni sede contro una decisione scellerata, che rischia di mettere in ginocchio una filiera che si traduce in una delle principali voci del nostro agroalimentare“