Sabato 14 agosto, cortei e manifestazioni in 170 città italiane contro la ‘dittatura sanitaria’ e il Green Pass

Nonostante la vicinanza con il Ferragosto, confermate anche per domani sabato 14 agosto alle ore 18 le manifestazioni, i cortei contro il Green Pass, il passaporto schiavitù, gli obblighi vaccinali, lo stato d’emergenza permanente. Le iniziative promosse dai comitati “anti dittatura sanitaria” si svolgeranno in oltre 170 città italiane. Le proteste sono apartitiche, spontanee, autogestite, pacifiche. Non sono esclusi blocchi e presidi sulle principali autostrade italiane.

Liste Città dove alle ore 18 sono previste le manifestazioni

AGRIGENTO: Piazza Cavour

ALESSANDRIA: Piazza Della Libertà

ALGHERO: Via Vittorio Emanuele incrocio Via Cagliari

ANCONA: Piazza Cavour

AOSTA: Piazza Chanoux

AREZZO: Piazza S. Agostino

ASCOLI PICENO: Piazza Del Popolo

ASTI: Piazza San Secondo

AVELLINO: Piazza Libertà

BARI: Piazza Ferrarese

BARLETTA: Piazza Aldo Moro

BASSANO DEL GRAPPA: Piazza Libertà

BELLUNO: Piazza Dei Martiri

BERGAMO: Davanti La Procura

BIELLA: Piazza Martiri Della Libertà

BOLOGNA: Piazza Maggiore

BOLZANO: Piazza Walther

BRESCIA: Piazza Della Vittoria

BRESSANONE: Piazza Duomo

BRINDISI: Piazza Della Vittoria

BRUNICO: Piazza Municipio

BUSTO ARSIZIO: Piazza San Giovanni

CAGLIARI: Piazza Garibaldi

CAMPOBASSO: Piazza Vittorio Emanuele II

CASALE MONFERRATO: Piazza Castello

CASERTA: Piazza Carlo Di Borbone

CASTELFRANCO VENETO: Piazza Giorgione

CATANIA: Fontana Dell’Elefante

CATANZARO: Piazza Matteotti

CERVIA: Piazza Garibaldi

CESENA: Piazza Del Popolo

CIVITANOVA MARCHE: Piazza XX Settembre

CIVITAVECCHIA: Piazza Della Vita

COMO: Piazza Cavour

COSENZA: Piazza Bilotti

CREMONA: Piazza Stradivari

CROTONE: Piazza Resistenza

CUNEO: Piazza Galimberti

FELTRE: Piazza Maggiore

FERRARA: Piazza Trento

FIRENZE: Piazza Della Signoria

FOGGIA: Piazza Umberto Giordano

FORLÍ: Piazza della Vittoria

GELA: Piazza San Francesco

GENOVA: Piazza De Ferrari

GROSSETO: Piazza Dante

IGLESIAS: Piazza Lamarmora

IMPERIA: Piazza San Giovanni

LA SPEZIA: Piazza Europa

LADISPOLI: Piazza Rossellini

L’AQUILA: Piazza Duomo

LATINA: Piazza Del Popolo

LECCE: Piazza Sant’Oronzo

LECCO: Piazza Cermenati

LIVORNO: Piazza Del Municipio

LODI: Piazza Della Vittoria

LUCCA: Piazza Napoleone

MANTOVA: Piazza Sordello

MASSA: Piazza Aranci

MESSINA: Piazza Duomo

MILANO: Piazza Duomo

MODENA: Piazza Grande

MONTEBELLUNA: Piazza Del Municipio

MONZA: Piazza Trento

NAPOLI: Piazza Dante

NIZZA MONFERRATO: Piazza Garibaldi

NOVARA: Piazza Puccini

NUORO: Piazza Sebastiano Satta

OLBIA: Piazza San Simplicio

ORISTANO: Piazza Roma

OSTIA : Piazza Cesario Console

PADOVA: Piazza Duomo

PALERMO: Piazza Castelnuovo (Palchetto Della Musica)

PARMA: Piazza Garibaldi

PAVIA: Piazza Della Vittoria

PERUGIA: Piazza IV Novembre

PESARO: Piazza Del Popolo

PESCARA: Piazza Della Rinascita (Piazza Salotto)

PIACENZA: Piazza Cavalli

PINEROLO: Piazza Luigi Facta

PIOMBINO: Piazza Verdi

PISA: Piazza Vittorio Emanuele II

PISTOIA: Piazza Del Duomo

PORDENONE: Piazza XX Settembre

POTENZA: Piazza Mario Pagano

PRATO: Piazza Del Duomo

RAGUSA: Piazza Libertà

RAVENNA: Piazza Del Popolo

REGGIO CALABRIA: Piazza Italia

REGGIO EMILIA: Piazza Della Vittoria

RIETI: Piazza Vittorio Emanuele II

RIMINI: Piazza Tre Martiri

ROMA: Piazza Del Popolo

ROVIGO: Piazza Vittorio Emanuele

SALERNO: Piazza Portanuova

SANREMO: Piazza Colombo

SASSARI: Piazza D’Italia

SAVONA: Piazza Sisto IV

SIENA: Piazza del Campo

SIRACUSA: Piazza Santa Lucia

SONDRIO: Piazza Campello

TARANTO: Piazza Garibaldi

TERNI: Piazza Europa

TORINO: Piazza Castello

TRAPANI: Piazza Vittorio Veneto

TRENTO: Piazza Dante

TREVISO: Piazza Dei Signori

TRIESTE: Piazza Unità D’Italia

UDINE: Piazza Della Libertà

VARESE: Piazza Monte Grappa

VENEZIA: Campo San Geremia – Palazzo Della Rai

VERCELLI: Piazza Cavour

VERONA: Piazza Bra

VIAREGGIO: Piazza Mazzini

VICENZA: Piazza Dei Signori

VIGEVANO: Piazza Ducale

VITERBO: Piazza Del Plebiscito

VOGHERA: Piazza Meardi