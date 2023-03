Roma, Forum della Rete dei Comunisti: “il giardino e la giungla. Modo di produzione capitalistico e frammentazione del mercato mondiale”

iniziativa promossa per i prossimi 18 e 19 marzo

La Rete dei Comunisti ha promosso Forum dal titolo “Il giardino e la giungla – Modo di Produzione Capitalistico e frammentazione del mercato mondiale” per i prossimi 18 e 19 marzo a Roma. Due giorni di interessante riflessione sulla “nuova fase storica e che un nuovo mondo sta emergendo, un mondo che la diplomazia europea divide – con una formula che palesa l’arroganza colonialista di chi l’ha pronunciata – in “giardino” e “giungla”: giardino la presunta “u-topia” europea; giungla il mondo fuori, ora intenzionato a rimettere in discussione la geografia economica e politica delle relazioni internazionali scaturite prima dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi dalla dissoluzione dell’Urss“. “La crisi della mondializzazione capitalista porta con sé una nuova divisione del mondo in blocchi, la possibilità di una guerra su scala globale e tante incognite che sta ai comunisti del XXI secolo indagare – spiega in una nota la Rete dei Comunisti – Se è ormai certo che ‘il vecchio mondo sta morendo’ le caratteristiche del “nuovo mondo che stenta a nascere” devono essere oggetto di studio e di confronto“. Appuntamento il 18 e 19 marzo a Roma, Hotel The Hive, via Torino 6 o seguendo la diretta streaming https://m.facebook.com/events/536857605195503