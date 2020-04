Rilevazione Ipsos: il premier Conte con 67 punti gradimento

Salvini 31, Maio a una incollatura con 30 punti,guadagna terreno (

Aumenta il gradimento per il governo e per il presidente del Consiglio che nell’ultima rilevazione hanno guadagnato 5 punti dell’indice, portandosi rispettivamente a quota 60 e al 67. E’ quanto risulta dal “cruscotto” della settimana di Ipsos che stila anche la nuova classifica sul gradimento dell’operato dei vari leader: Giuseppe Conte è in vetta alla classifica con, appunto, un indice di gradimento a quota 67 (+5), seguito a distanza da Giorgia Meloni che con quota 35 ha perso 2 punti e Matteo Salvini al 31, in calo di 4 e tallonato da Luigi Di Maio che sale di 3 punti arrivando a quota 30, subito prima di Nicola Zingaretti che prende un punto ed arriva al 29. Stabile Berlusconi con un indice a quota 23 mentre scende di 2 punti Matteo Renzi che si porta a quota 10. L’indagine veloce dell’Ipsos ha anche indagato il sentiment degli italiani sull’azione del governo nel contenere il coronavirus: il 36% giudica le misure prese incoraggianti, il 44% proporzionate e solo il 12% deludenti. Anche l’indagine sulle prospettive di riapertura delle attività economiche segnala come “molto o abbastanza necessaria” una riapertura “entro la metà di maggio”, opzione prescelta dal 63% degli intervistati contro il 22% che opta per una riapertura “già dalla prossima settimana”. Infine le intenzioni di voto indicano la Lega al primo posto con il 28,3% (-1,5%), il Pd al 20,7% (+0,4%), il M5s al 16% (+1,1%), FdI al 14,2% (+0,6%), Fi al 6,7% (-0,6%) e Iv al 3,1% (-0,7%). La metodologia usata da Ipsos per per questo tipo di monitoraggi vede usualmente come universo di riferimento: Individui residenti in Italia di 18 anni e oltre (fonte ISTAT 2018) -campione: Stratificato e casuale, selezionato in base a quote per sesso, età, titolo di studio, area geografica di residenza e ampiezza del comune di residenza -metodologia: Multi-mode survey (CATI-CAWI) – Interviste e margine di errore: 1.000 interviste (500 CATI 500 CAWI) margine di errore compreso fra +/- 0,6% e +/- 3,2%.