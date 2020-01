Primo exit poll: la candidata del centrodestra tra il 48 e il 53%

Regionali Calabria, si va verso un netto successo del centrodestra. Il primo exit poll del consorzio opinio per la Rai dà il candidato Jole Santelli tra il 48 e il 53%. Pippo Callipo per il centrosinistra tra il 29 e il 33%. Francesco Aiello (M5s) è in una forchetta tra il 7 e l’11%.