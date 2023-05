Indaga la Polizia di Stato

Gravissimo episodio di criminalità ad Acerra, in provincia di Napoli. Un 40enne è stato accoltellato davanti a un bar nei pressi di via Duomo, ed è attualmente ricoverato in pericolo di vita nella clinica Villa dei Fiori.

Sul ferimento, avvenuto nei pressi di via Duomo, sta indagando la Polizia di Stato che sta cercando di fare luce sulla dinamica e il movente dell’accaduto.