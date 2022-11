Qualiano, scippa la borsa a donna incinta, bloccato dai passanti e arrestato

Quando la vittima, al quarto mese di gravidanza, ha reagito è stata malmenata

Rapina a Qualiano, in provincia di Napoli, in piazza Rosselli in pieno centro. Eloquenti, drammatiche le immagini riprese dalla videocamera di sorveglianza di un negozio si vede una donna passeggiare. Sopraggiunge di corsa un uomo con il volto coperto da un casco, indossa i guanti, strappa la borsa dalla mano della donna e si allontana. La donna reagisce rincorrendolo, i due scompaiono dall’inquadratura: si sente che la vittima, al quarto mese di gravidanza, richiama l’attenzione dei passanti. Alcuni uomini escono da un negozio e si dirigono verso il punto in cui il ladro sta malmenando la donna, colpendola a più riprese.

I passanti e gli uomini accorsi in soccorso riescono a bloccare l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri che lo arrestano. Si tratta di Antonio Pellegrino, pregiudicato 62enne di Arzano.

I militari lo perquisiscono: addosso ha una pistola a salve senza tappo rosso e 8 cartucce. Per la vittima, che ha 29 anni, 5 giorni di prognosi