Putin: “la qualità della vita in Europa sacrificata alla dittatura degli Stati Uniti”

Il leader russo è intervenuto alla sessione plenaria del Forum dell’Europa orientale

“L’alto livello di sviluppo industriale dell’Europa, il suo tenore di vita e la sua stabilità socio-economica sono stati gettati nella fornace delle sanzioni e sprecati su ordine di Washington per il bene della famigerata unità euro-atlantica“. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, durante la sessione plenaria del Forum dell’Europa orientale (Eef), come riporta l’agenzia di stampa Tass. “La qualità della vita delle persone in Europa viene sacrificata per preservare la dittatura degli Stati Uniti negli affari mondiali” – ha evidenziato Putin.





“La Russia sta affrontando l’aggressione economica, finanziaria e tecnologica dell’Occidente”, ha detto il presidente, “sto parlando di aggressione, non c’è altra parola per definirla”. “La valuta e il mercato finanziario della Russia si sono stabilizzati, l’inflazione è in calo e il tasso di disoccupazione è ai minimi storici”, ha elencato Putin.



Secondo il leader del Cremlino, “le stime e le previsioni sulle dinamiche economiche, anche da parte degli imprenditori, sono molto più ottimistiche rispetto all’inizio della primavera”.

Il presidente russo incolpa le politiche occidentali per la crescente crisi alimentare e avverte di una catastrofe umanitaria senza precedenti.



“L’acquisto di cibo da parte dell’Occidente sta provocando un aumento dei prezzi che potrebbe portare a una tragedia per i Paesi più poveri”, ha dichiarato Putin – L’impennata dei prezzi sui mercati globali potrebbe diventare una vera e propria tragedia per la maggior parte dei Paesi più poveri, che devono affrontare la carenza di cibo, di energia e di altri beni vitali“, ha aggiunto

Il leader russo ha sottolineato che “i Paesi più poveri stanno perdendo l’accesso agli alimenti essenziali, perchè il loro acquisto da parte dei Paesi sviluppati provoca un forte aumento dei prezzi”.



Il presidente della Federazione russa ha citato cifre che sottolineano la pericolosità del problema: “Se nel 2019, secondo le Nazioni Unite, 135 milioni di persone nel mondo stavano vivendo una grave carenza di cibo, ora il loro numero è aumentato di 2,5 volte, fino a 345 milioni di persone. È semplicemente terribile”, ha sottolineato Putin