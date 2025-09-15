Pozzuoli, intossicazione da frutti di mare: nove persone colpite in un ristorante

Tra i coinvolti anche due minorenni, intervenute tre ambulanze

Paura in un ristorante di Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove nove persone sono rimaste vittime di un’intossicazione alimentare dopo aver consumato frutti di mare crudi durante il pranzo della domenica. L’episodio si è verificato presso il ristorante “Da Emilio”, situato in via Trepiccioni.

I commensali, tra cui anche due adolescenti, hanno iniziato ad accusare sintomi violenti come nausea, vomito, forti dolori addominali, diarrea e sudorazione improvvisa. Un uomo ha addirittura perso conoscenza per alcuni minuti, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Tre ambulanze del 118 sono arrivate sul posto. Quattro adulti sono stati trasportati all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per accertamenti e cure mediche, mentre le altre cinque persone, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, hanno rifiutato il trasferimento in ospedale. Tra loro, anche due ragazze di 14 e 16 anni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della sezione radiomobile e i militari del NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), che hanno disposto la chiusura temporanea della cucina e delle sale del locale per avviare i necessari controlli sanitari. Secondo le prime ipotesi, la causa dell’intossicazione sarebbe legata al consumo di frutti di mare contaminati.

Le autorità sanitarie stanno ora conducendo analisi approfondite per accertare l’origine esatta del problema e verificare eventuali violazioni delle norme igienico-sanitarie da parte del ristorante.

