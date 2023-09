E’ tanto il fumo che si è levato, visibile da diversi punti dell’area flegrea

Incendio a Pozzuoli, in provincia di Napoli nell’area dell’ex Sofer, vicino alla nuova galleria. In fiamme i capannoni della società di costruzione di materiale rotabile ferroviario e di autobus. È tanto il fumo che si è levato, visibile da diversi punti dell’area flegrea. Sul posto la polizia municipale, che ha vietato la circolazione in entrambi i sensi di marcia.