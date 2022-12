indagano i carabinieri

In serata a via Reginelle a Pozzuoli, (tra Licola e Monterucello) un 21enne e un 17enne sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco. Ancora non sono state fornite indicazioni circa le condizioni delle vittime che sono state trasferite in ospedale. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli.