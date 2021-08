Pozzuoli, arrestato 82enne: in casa aveva pistola non denunciata

I militari hanno sequestrato anche i 2 fucili e 442 cartucce

I carabinieri della Stazione di Varcaturo in provincia di Napoli hanno arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e di munizioni, Guido Russo, 82enne di Pozzuoli. I militari, impegnati in un servizio volto al controllo delle armi, hanno fatto visita all’anziano.

I militari hanno notato l’agitazione dell’uomo e hanno deciso di approfondire. Hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica perfettamente funzionante calibro 7,65 con matricola illeggibile e con 9 proiettili all’interno del caricatore. Accanto all’arma – nascosta sopra un mobile del salone – anche 442 cartucce di vario calibro mai dichiarate. I carabinieri, a quel punto, hanno sequestrato anche i 2 fucili che l’82enne deteneva legalmente.

L’anziano è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre la pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in delitti o fatti di sangue.