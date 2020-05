Napoli, via Santa Lucia: fanno esplodere 11 batterie fuochi d’artificio. Due denunce

Ne avevano pronte altre 27, bloccati da Ps

Avevano già fatto esplodere 11 “batterie” di fuochi d’artificio ed erano in procinto di accenderne altre 27, già sistemate sul manto stradale: è successo ieri sera in via Santa Lucia, a Napoli, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, dopo una segnalazione della Centrale Operativa, ha denunciato due persone, G.T. e A.C., napoletani di 52 e 37 anni, con l’accusa di accensioni ed esplosioni pericolose. Il 52enne è stato denunciato anche per omessa denuncia di materie esplodenti.

Entrambi, infine, sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.