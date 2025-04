Napoli, tre arresti per spaccio di droga in 24 ore

Continuano le azioni della polizia contro il traffico di stupefacenti in città

In una sola giornata, la Polizia di Stato ha messo a segno tre arresti per spaccio di droga, dimostrando ancora una volta la difficile lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti che imperversa nelle strade di Napoli.

Il primo episodio si è verificato in Piazza San Francesco di Paola. Gli agenti hanno notato una donna di 48 anni, già agli arresti domiciliari, tentare di disfarsi di alcuni involucri alla vista dei poliziotti. Bloccata e perquisita, è stata trovata in possesso di 3 grammi di eroina. Ma non è tutto: la donna ha anche tentato di fuggire, dando vita a una colluttazione con gli agenti, che l’hanno arrestata non solo per lo spaccio, ma anche per evasione.

Poco più tardi, un’altra operazione ha visto coinvolta una 39enne con precedenti di polizia. In via Santa Maria delle Grazie a Loreto, la donna stava cedendo della droga in cambio di denaro. Addosso, i poliziotti hanno trovato 0,86 grammi di crack e cocaina. Un altro arresto in una città che non sembra fermarsi mai.

Ma la giornata di controlli non è finita qui. A via Pasquale Mancini, gli agenti hanno colto sul fatto un 25enne marocchino mentre cedeva hashish. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha opposto resistenza con violenza: prima ha sfogato la sua rabbia sulla volante, colpendo i finestrini e la paratia con calci, e poi ha aggredito gli agenti durante l’arresto. Non solo droga, ma anche violenza gratuita contro chi cerca di fare il proprio dovere.

Controlli senza tregua tra Mergellina e i parcheggiatori abusivi

Nel frattempo, i controlli in città non si fermano. Nel fine settimana, la Polizia ha intensificato l’attività in Mergellina e largo Sermoneta, aree particolarmente frequentate durante la movida. Sono state 245 le persone identificate, di cui ben 38 con precedenti. A quanto pare, non basta la paura della legge a fermare chi ha già la fedina penale sporca. 51 veicoli sono stati sottoposti a controllo.

Ma la vera battaglia si gioca contro i parcheggiatori abusivi, veri e propri padroni delle strade in alcuni quartieri nevralgici. Le forze dell’ordine, con l’aiuto dei Carabinieri e della Polizia Locale, hanno messo nel mirino i quartieri Chiaia, Vomero, Arenella e Fuorigrotta. E i risultati non sono tardati ad arrivare: 139 persone identificate, 5 denunce per parcheggiatori abusivi recidivi, e ben 8 veicoli sequestrati. Inoltre, sono stati elevati 154 verbali per violazioni del Codice della Strada, un chiaro messaggio a chi pensa di poter agire senza regole.

Napoli, ancora una volta, si conferma un campo di battaglia quotidiano tra forze dell’ordine e criminalità. Mentre il traffico di droga e le violenze per le strade sembrano non fermarsi mai, la Polizia di Stato non abbassa la guardia, portando avanti con determinazione i controlli che, per quanto necessari, sembrano non bastare mai in una città che continua a lottare contro l’illegalità diffusa.

Red