Napoli, sigilli al ristorante “Da Corrado”: blitz dopo la denuncia di Borrelli

Occupazione abusiva di 160 mq e precedenti gravi. Il deputato: “Mi hanno aggredito per averli denunciati”

Scattano i sigilli per il ristorante “Da Corrado” in via Foria, al centro di una recente polemica per l’occupazione abusiva di spazi pubblici e coinvolto in un acceso scontro tra il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) e i gestori del locale.

Nella serata di ieri, gli agenti delle Unità Operative Stella, Avvocata e IAES (Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali) della Polizia Locale di Napoli, con il supporto della Polizia di Stato, hanno effettuato un controllo presso l’attività commerciale, accertando gravi violazioni.

Durante l’intervento è stata riscontrata l’occupazione abusiva di circa 160 metri quadrati di terrazzamenti adibiti a giardino, attrezzati con tavoli, sedie, ombrelloni, impianti di illuminazione e connessione Wi-Fi, tutti installati senza autorizzazione. L’area è stata immediatamente posta sotto sequestro e il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori sanzioni amministrative sono state comminate per l’illecita occupazione di altre porzioni di suolo pubblico e per l’installazione non autorizzata di luminarie e insegne pubblicitarie.

Il locale era già finito sotto i riflettori alcune settimane fa dopo che il deputato Borrelli aveva denunciato l’occupazione delle scale pubbliche note come “Iolanda Palladino”, segnalazione che aveva provocato una reazione violenta: “Sono stato aggredito e schiaffeggiato dai titolari – ha dichiarato Borrelli – già indagati per un’esplosione avvenuta in un deposito adibito a cucina abusiva che ha causato la morte di una persona, due feriti, l’inagibilità di un intero palazzo, danni a un albergo e la chiusura temporanea di una strada”.

Il deputato ha poi aggiunto: “chi difende comportamenti del genere è complice del degrado sociale che opprime tanti cittadini e alimenta illegalità e abusivismo”. Le indagini proseguono per verificare ulteriori irregolarità legate alla gestione del locale.

