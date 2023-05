Napoli, senzatetto ferito dalle pallottole sparate da un agente della polizia municipale

Sette i colpi sparati, il vigile sarebbe stato ferito. E non è mancato un tentativo di linciaggio

Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto che a Napoli vede ferito un agente della municipale colpito alla testa con una spranga da un senza fissa dimora di origine africana che si trovava sotto il porticato a ridosso del Duomo, vicino all’ingresso del Museo di San Gennaro.

Il vigile, secondo una prima ricostruzione, dopo l’aggressione avrebbe quindi sparato sette colpi di pistola ferendo il clochard alla gamba.



La Polizia di Stato è intervenuta per bloccare un tentativo di linciaggio ai danni del senza fissa dimora,

qualcuno tra la folla ha cercato di colpirlo con calci mentre alcune donne hanno applaudito all’intervento.

Sarebbe il caso, però, che si indagasse sulla vicenda per verificare le cause che hanno determinato la reazione del senza fissa dimora che stando ad alcune indiscrezioni sarebbe stato svegliato dall’agente della municipale.

Gli agenti della municipale, spesso, si comportano in modo rude e negli ultimi tempi utilizzano troppo facilmente il grilletto. Qualche settimana fa, agenti motociclisti della polizia municipale spararono decine di colpi in pieno giorno tra Mergellina e Fuorigrotta durante un inseguimento. La Città non ha bisogno di sceriffi ma di tutori dell’ordine che svolgono il loro mestiere con razionalità e senso di responsabilità.

Come risponde l’amministrazione comunale di Palazzo San Giacomo? Con la sperimentazione della pistola elettrica. “L’Amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore De Iesu – sta accelerando le procedure per la sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici, che offrirà alla Polizia municipale uno strumento più efficace per affrontare soggetti violenti e aggressivi, evitando l’uso di armi da fuoco”.