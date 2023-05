Napoli, Sant’Anastasia: spari in piazza. Ferita alla testa bimba di 10 anni e i genitori

La ragazzina è stata operata, estratto il proiettile. Prognosi riservata ma non è in pericolo di vita

Paura e momenti di panico ieri sera intorno alle 23.30 fuori ad un bar in Piazza Cattaneo a Santa’Anastasia, in provincia di Napoli. Colpi di pistola hanno ferito accidentalmente un uomo di 43 anni, la moglie di 35anni e la figlia di 10 anni che stavano cenando all’esterno del locale.

La ragazzina, ferita alla testa, trasportata all’Ospedale Santobono di Napoli ha subito un intervento chirurgico per l’estrazione della pallottola. La piccola dovrà essere sottoposta in giornata ad un altro intervento, è intubata ed in rianimazione ma i sanitari sono fiduciosi sull’evolversi delle sue condizioni. E’ ora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La madre ha riportato una ferita all’addome, mentre il papà è stato lievemente colpito ad una mano. Per entrambi, ricoverati all’Ospedale Cardarelli, la diagnosi non è grave.

Ancora tutta da chiarire dinamica e motivi del grave episodio. Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri di Castello di Cisterna, che stanno analizzando le immagini di alcune telecamere, sarebbero almeno 10 i colpi di pistola esplosi. A sparare forse due persone. Alcuni testimoni avrebbero assistito ad una rissa tra giovani poco prima degli spari.