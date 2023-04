Napoli, rinvenuto un cadavere a Posillipo. Si tratta di una donna

indagini in corso

E’ di una donna il cadavere rinveuto dai carabinieri della stazione di Napoli Posillipo all’interno di un giardino in via San Pietro ai due frati 1 (ex circolo delle poste). Lo hanno precisato i militari dopo che il medico legale una volta giunto sul posto ha tolto il cappuccio di felpa che indossava. La vittima non aveva alcun documento. Non sono stati rinvenuti segni di violenza ma solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura si conosceranno le cause del decesso. Indagini in corso