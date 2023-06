Napoli, picchiato in carcere uno degli operatori che ha maltrattato gli anziani della “Casa di Nonna Rosa”

L’uomo ha riportato un trauma cranico ed è adesso sotto osservazione

Aggressione nel Carcere di Poggioreale ai danni di uno degli operatori socio sanitari arrestati dai carabinieri a Napoli per i maltrattamenti agli anziani ospitati nella Casa di Riposo “La Casa di Nonna Rosa” del Corso Vittorio Emanuele.

Secondo quanto si è appreso, l’aggressione sarebbe scattata proprio in relazione ai fatti contestati dalla sezione fasce deboli della Procura di Napoli.



L’operatore ha riportato un trauma cranico ed è adesso sotto osservazione. L’uomo è in carcere insieme a un collega (anche una donna è reclusa, mentre altri quattro sono ai domiciliari) ed entrambi sono stati trasferiti in un altro reparto, ritenuto più sicuro per i due operatori presi di mira da altri detenuti.