Napoli, lo sport è un diritto: se ne parla su Radio Amore

Oggi Martedì 21 ottobre alle 16, nuova puntata di “Napoli, meraviglie e contraddizioni” dedicata a inclusione e accesso allo sport
A Napoli fare sport non è solo questione di passione o talento, ma anche di accesso, costi e diritti.
Se ne parlerà oggi martedì 21 ottobre alle ore 16 su Radio Amore 105.80 FM (e in diretta anche sul web e su Facebook), nella nuova puntata del programma “Napoli, meraviglie e contraddizioni”, condotto da Sandro Fucito.
Il tema? “Lo sport per tutti a Napoli e in Campania”
In città e in molte aree della regione, accedere allo sport non è semplice come dovrebbe: carenza di impianti pubblici, costi alti, poche occasioni per i giovani e pochissimo spazio per le realtà che usano lo sport come strumento di inclusione e riscatto.
Ma non mancano esperienze positive, nate proprio nei quartieri dove c’è più bisogno di alternative sane e partecipate. Di tutto questo si discuterà in diretta radio, con ospiti che vivono lo sport ogni giorno, tra campo, scuola e comunità.
Gli ospiti
Tra gli interventi previsti:
- Giuseppe Crosio, docente e presidente del Consorzio CSDN
- Silvio Confessore, insegnante e tecnico della Federazione Italiana Pallavolo
- Luigi Volpe, vicepresidente dello Spartak San Gennaro, squadra di calcio popolare
- Lorenzo Balbi, giovane pallavolista
- Mihindukulasuriya Fernando Vihaga Ayesh, del Napoli Knights Cricket Club, team multiculturale che unisce sport e integrazione
Perché parlarne?
Perché lo sport, quando è davvero per tutti, può fare la differenza: crea legami, combatte il disagio, offre alternative concrete ai ragazzi e alle ragazze. In una città come Napoli, dove le contraddizioni sono forti ma le energie ancora di più, il diritto allo sport è una sfida che riguarda tutti.
📍 Da segnare in agenda:
Martedì 21 ottobre, ore 16, su Radio Amore 105.80 FM, sul sito dell’emittente e in diretta Facebook.
Un’ora di confronto, storie, idee e proposte su uno dei temi più sentiti dai giovani e dalle famiglie. Perché lo sport può (e deve) essere un bene comune.
