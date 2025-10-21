Napoli, lo sport è un diritto: se ne parla su Radio Amore

Oggi Martedì 21 ottobre alle 16, nuova puntata di “Napoli, meraviglie e contraddizioni” dedicata a inclusione e accesso allo sport

A Napoli fare sport non è solo questione di passione o talento, ma anche di accesso, costi e diritti.

Se ne parlerà oggi martedì 21 ottobre alle ore 16 su Radio Amore 105.80 FM (e in diretta anche sul web e su Facebook), nella nuova puntata del programma “Napoli, meraviglie e contraddizioni”, condotto da Sandro Fucito.

Il tema? “Lo sport per tutti a Napoli e in Campania”

In città e in molte aree della regione, accedere allo sport non è semplice come dovrebbe: carenza di impianti pubblici, costi alti, poche occasioni per i giovani e pochissimo spazio per le realtà che usano lo sport come strumento di inclusione e riscatto.

Ma non mancano esperienze positive, nate proprio nei quartieri dove c’è più bisogno di alternative sane e partecipate. Di tutto questo si discuterà in diretta radio, con ospiti che vivono lo sport ogni giorno, tra campo, scuola e comunità.

Gli ospiti

Tra gli interventi previsti:

Giuseppe Crosio , docente e presidente del Consorzio CSDN

, docente e presidente del Consorzio CSDN Silvio Confessore , insegnante e tecnico della Federazione Italiana Pallavolo

, insegnante e tecnico della Federazione Italiana Pallavolo Luigi Volpe , vicepresidente dello Spartak San Gennaro , squadra di calcio popolare

, vicepresidente dello , squadra di calcio popolare Lorenzo Balbi , giovane pallavolista

, giovane pallavolista Mihindukulasuriya Fernando Vihaga Ayesh, del Napoli Knights Cricket Club, team multiculturale che unisce sport e integrazione

Perché parlarne?

Perché lo sport, quando è davvero per tutti, può fare la differenza: crea legami, combatte il disagio, offre alternative concrete ai ragazzi e alle ragazze. In una città come Napoli, dove le contraddizioni sono forti ma le energie ancora di più, il diritto allo sport è una sfida che riguarda tutti.

📍 Da segnare in agenda:

Martedì 21 ottobre, ore 16, su Radio Amore 105.80 FM, sul sito dell’emittente e in diretta Facebook.

Un’ora di confronto, storie, idee e proposte su uno dei temi più sentiti dai giovani e dalle famiglie. Perché lo sport può (e deve) essere un bene comune.

Red