Napoli, lo scudetto appare sulla spiaggia a Posillipo vicino Palazzo Donn’Anna

dove abita ancora Dries Mertens

Il terzo scudetto del Napoli non è ancora aritmetico ma è già visibile sulla spiaggia di Posillipo. A regalare questo splendido gioco di luci, con i tre titoli degli azzurri e lo stemma della squadra, è Palazzo Petrucci, locale che si affaccia proprio sulla costa napoletana, a pochi passi da palazzo Donn’Anna, una delle residenze più antiche della città, dove abita ancora Dries Mertens.

Sulla sabbia compaiono lo stemma degli azzurri e poi i tre scudetti con le date 1987-1990-2023. A pochi passi il mare azzurro, sullo sfondo il Vesuvio. Immagini che hanno richiamato l’attenzione di residenti ma soprattutto dei tanti turisti presenti in questi giorni in città per l’opera realizzata attraverso la proiezione effettuata dal sovrastante Palazzo Petrucci.

E non finisce qui. Nel quartiere dove nacque Totò, ecco spuntare un grande scudetto tricolore. Lo hanno realizzato i tifosi del Napoli proprio all’ingresso della basilica di Santa Maria della Sanità nell’omonimo storico quartiere della città. Anche qui, come nelle altre zone, fervono i preparativi per celebrare il terzo scudetto degli azzurri. Lo scudetto ha richiamato l’attenzione di passanti e turisti che in questi giorni stanno affollando la città. A poca distanza si trova la casa dove nacque il principe della risata, Totò, il 15 febbraio del 1898 in via Santa Maria Antesaecula, al civico 109.