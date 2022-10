Napoli, da ieri minacciava il suicidio dal viadotto di Soccavo: salvato dai vigili del fuoco

Secondo quanto si è appreso sarebbe stato spinto a tentare di togliersi la vita perchè ormai incapace di gestire i disturbi della moglie,

E’ stato messo in sicurezza l’uomo che minacciava di suicidarsi lanciandosi dal ponte dell’asse comunale che collega i quartieri Pianura e Vomero a Napoli.

Da mercoledì, per tutta la notte e fino a tutta la mattinata di giovedì, l’uomo è rimasto in bilico sul viadotto mentre Carabinieri e Vigili del fuoco presenti sul posto hanno tentato in tutti i modi di convincerlo a desistere dalle proprie intenzioni.

Pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare che si sono registrate sia ieri che oggi in un tratto di strada particolarmente utilizzato dalla cittadinanza per raggiungere i quartieri Pianura, Fuorigrotta, Soccavo e Vomero.

Dopo essere stato tratto in salvo da un vigile del fuoco che è riuscito a bloccarlo, l’uomo è stato trasportato all’Ospedale del Mare per i controlli del caso.

Secondo quanto si è appreso sarebbe stato spinto a tentare di togliersi la vita gettandosi nel vuoto perchè ormai incapace di gestire i disturbi della moglie, in passato condannata per stalking nei confronti di una donna che riteneva essere l’amante del marito ma che quest’ultimo neppure conosceva.

Per oltre 31 ore i carabinieri hanno cercato, anche con un negoziatore-psicologo, di convincere il 48enne a desistere dal gesto.