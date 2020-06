Minneapolis: agente incriminato per omicidio volontario, ordine di arresto per gli altri tre

La famiglia: “passo importante verso la giustizia”

Le proteste per l’uccisione di George Floyd hanno sortito i primi effetti positivi. Alla vigilia dei funerali a Minneapolis, con la partecipazione di Joe Biden, l’attorney general del Minnesota Keith Ellison ha aggravato l’imputazione per l’ex agente Derek Chauvin da omicidio colposo a omicidio volontario (ora rischia sino a 40 anni) e ordinato l’arresto dei suoi tre colleghi accusandoli di complicità. Come chiedevano la famiglia (“un passo importante verso la giustizia”, ha commentato) e i manifestanti che hanno infiammato l’America per una settimana. L’attorney general di Minnapolis ha chiesto che la cauzione per tutti e quattro i poliziotti accusati dell’omicidio di George Floyd sia fissata in un milione di dollari. Lo riferiscono i media Usa.