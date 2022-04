Ministero difesa russo:”I video sui morti di Bucha, altra messinscena del regime ucraino”

Tutte le unità militari russe si sono completamente ritirate il 30 marzo, il giorno dopo il round di colloqui faccia a faccia in Turchia

Il ministero della Difesa russo nega le accuse al regime di Kiev di aver ucciso civili a Bucha, nella regione di Kiev Fatti

In una nota il ministero spiega che “Tutte le foto e i video pubblicati dal regime di Kiev che presumibilmente testimoniano alcuni “crimini” commessi da militari russi a Bucha, nella regione di Kiev, sono solo un’altra provocazione”. “Durante il periodo in cui la città è stata sotto il controllo delle forze armate russe, nessun residente locale ha subito atti violenti. I militari russi hanno consegnato e distribuito 452 tonnellate di aiuti umanitari ai civili nella regione di Kiev – sottolinea il ministero – Finché la città era sotto il controllo delle forze armate russe e anche allora, fino ad ora, i locali di Bucha si muovevano liberamente per la città e utilizzavano i telefoni cellulari.

Le uscite da Bucha non sono state bloccate. Tutti i residenti locali erano liberi di lasciare la città in direzione nord, compresa la Repubblica di Bielorussia.

“Allo stesso tempo, la periferia meridionale della città, comprese le aree residenziali, è stata bombardata 24 ore su 24 dalle truppe ucraine con artiglieria di grosso calibro, carri armati e sistemi di lancio multiplo – precisa ancora il ministero – Vorremmo sottolineare che tutte le unità russe si sono ritirate completamente da Bucha già il 30 marzo, il giorno dopo il round di colloqui faccia a faccia Russia-Ucraina in Turchia.

Inoltre, il 31 marzo, il sindaco di Bucha, Anatoliy Fedoruk, ha confermato in un videomessaggio che non c’erano militari russi in città, ma non ha nemmeno menzionato la gente del posto colpita per strada con le mani legate.

“Non sorprende, quindi, che tutte le cosiddette “prove dei crimini” a Bucha non siano emerse fino al quarto giorno, quando sono arrivati ​​in città il Servizio di sicurezza dell’Ucraina e rappresentanti dei mass media e televisioni ucraini – sottolinea ancora il Ministero della Difesa. È particolarmente preoccupante che tutti i corpi delle persone le cui immagini sono state pubblicate dal regime di Kiev non si irrigidiscano dopo almeno quattro giorni, non presentino le tipiche macchie di cadavere e le ferite contengano sangue non consumato. Tutto ciò conferma definitivamente che le foto e le riprese video di Bucha sono un’altra bufala, una messa in scena e una provocazione del regime di Kiev per i media occidentali, come è avvenuto a Mariupol con l’ospedale pediatrico, così come in altre città – conclude la nota