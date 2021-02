Mimmo Lucano a fianco di de Magistris in Calabria

L’ex sindaco di Riace: “Luigi potrebbe ricostruire la sinistra frammentata in troppi personalismi”

L’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, scende in campo per sostenere la candidatura di Luigi de Magistris alle prossime elezioni regionali in Calabria. Lucano aveva già mostrato la sua volontà di contribuire ma oggi lo ha confermato in una dichiarazione pubblica.

“Luigi potrebbe ricostruire la sinistra frammentata in troppi rivoli e personalismi. Il suo arrivo ha acceso un fuoco di speranza”, dichiara Lucano. “La sinistra calabrese è sempre stata forte nelle piazze, ma non nelle urne. A queste regionali potremmo invertire la tendenza – continua l’ex sindaco di Riace – Io me lo auguro e sono molto fiducioso sulla vittoria. La Calabria ha bisogno di riscatto sociale e civile. Occorrerebbe costruire tante Riace sparse nella regione, ripartendo dalle aree fragili e disabitate. La candidatura di de Magistris rafforza la lotta contro le disuguaglianze e contro le mafie, per fermare lo sfruttamento schiavistico dei migranti nelle campagne. Nel solco di Peppe Valarioti, di Giuseppe Lavorato e di Peppino Impastato. Giovedì rivedrò de Magistris a Reggio Calabria e definiremo nei dettagli il mio impegno elettorale”, ha concluso.