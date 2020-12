Milano, gli studenti a lezione sotto la neve: “Il freddo non ci ferma, vogliamo tornare in aula”

Iniziativa promossa dal Comitato Priorità alla scuola

La neve non ha impedito ai collettivi studenteschi di organizzare un presidio davanti all’ Istituto Severi Correnti di Milano per manifestare contro la didattica a distanza e chiedere la riapertura di tutte le scuole. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Priorità alla scuola. “Un gesto simbolico per ribadire che vogliamo tornare in classe in presenza” spiega Paola, studentessa di quinta. “Oggi ci sarà anche il nostro professore di storia e filosofia che ha deciso di stare con noi qui – prosegue la studentessa – farò storia con il prof qui davanti e non vedo l’ora”.