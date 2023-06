Mercato San Severino, città più sicura

Videosorveglianza urbana con Intelligenza Artificiale: 150mila euro di finanziamento dal Ministero dell’Interno

Il sì del Ministero dell’Interno ha ufficialmente ammesso a finanziamento, per un importo di 150mila euro, il progetto d’implementazione della videosorveglianza urbana presentato dal Comune di Mercato San Severino.

Il programma di potenziamento della sicurezza in città è una misura di sviluppo inserita nel POC Legalità 2014-2020 Asse 2.

Il posizionamento degli occhi elettronici, secondo mappatura già delineata, consentirà di avere immagini in tempo reale su molti punti sensibili della città come scuole, ospedale, uffici postali e banche.

Soddisfatto, il Sindaco Antonio Somma dichiara:

“Con questo nuovo progetto andiamo a potenziare la sicurezza urbana in città dando ai cittadini ed alle forze dell’ordine un supporto tecnologico di ultima generazione come deterrente per azioni vandaliche e di micro-criminalità. L’impianto che si andrà a realizzare sarà composto da telecamere di contesto e di osservazione dotate di algoritmi di Intelligenza Artificiale, lettori targa con rilevamento della velocità di transito agli ingressi della città e una nuova Control Room della Polizia Locale interconnessa con la locale Stazione dei Carabinieri. Contiamo di poter partecipare anche a future finestre di finanziamento per ulteriori investimenti sempre su questo versante”.